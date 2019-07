Da Bologna a Rimini, tanti eventi per celebrare il 50° dallo sbarco sulla Luna

11/luglio/2019 - h. 16.38

"Un piccolo passo per un uomo, ma un enorme balzo per l’umanità”, così fu definito il saltello iniziale dell’astronauta Neil Amstrong, primo uomo a sbarcare sulla luna il 20 luglio del 1969. Fra Rimini e Bologna, oggi a 50 anni di distanza, quella notte e le serate successive diventano l’occasione per un week end tra beach party, cene a tema, conferenze, osservazioni del cielo stellato.





Ecco dove rivivere le sensazioni di una delle conquiste più emozionanti della storia.

Si parte con una cena nell’aia Man on the Moon! Il prologo dei festeggiamenti è il 14 luglio con una cena a tema in un’aia romagnola con gli astrofili a Santarcangelo di Romagna. Ci si accomoda ad una tavola imbandita con tutti i sapori più tipici della Romagna: piadina, salumi, formaggi, un calice di Sangiovese accanto alla piscina. Agli ospiti è offerta l’esperienza di un’osservazione guidata della luna con i telescopi dell’Associazione Astronomica del Rubicone. Appuntamento dalle 18 alle 23 alla Locanda Antiche Macine, nella frazione di Montalbano di Santarcangelo. Per info www.astrofilirubicone.it.





Venerdì 19 luglio una serata per guardare le stelle

Prima una rievocazione raccontata dalle voci degli astrofili, poi tutti su un prato a guardare con i telescopi e a occhio nudo la luna piena e le stelle.

È la formula delle notti dedicate alla grande avventura dell’uomo sulla luna. A due passi da Cervia, esattamente alla Pieve Santo Stefano di Pisignano, venerdì sera 19 luglio (dalle 21) prima una conferenza su tutto quello che bisogna assolutamente sapere sulla notte di 50 anni fa e sul satellite luna. Poi un’osservazione collettiva del cielo di notte a occhio nudo e con i telescopi www.astrofilirubicone.it.

La notte della luna al Planetario nei boschi e in Romagna





Quest’anno il Planetario del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna, a Pratovecchio, sull’Appennino fra Romagna e Toscana, dedica alla scoperta della luna un intero ciclo di conferenze estive. Il momento clou è sabato 20 luglio (ore 21) con “La Notte della Luna”.

Inclusa nel biglietto (5 euro) anche la visita del Planetario, fra meteoriti e globi celesti. www.parcoforestecasentinesi.it.

Sempre sabato sera 20 luglio a Savignano sul Rubicone c’è un incontro in piazza con l’astrofisico Oriano Spazzoli e lo scrittore Marcello Ferrara, prima di spostarsi in gruppo per un’osservazione guidata del cielo. Inizio ore 21 in piazza Padre Lello.

Beach Party stile Bollywood per celebrare la luna piena





Ci sarà nell’aria anche un pensiero al primo sbarco sulla luna, nel beach party dal sapore un po’ bollywoodiano sulla spiaggia libera del borgo San Giuliano a Rimini, sabato sera 20 luglio.

La festa si chiama Bombay Full Moon Party ed è in contemporanea con la stessa festa thailandese a Koh Phangan. Alle 17 spazio a famiglie e bambini con colori, profumi e Street food tailandese. Poi dj nazionali e internazionali per ballare sotto la luna piena. La festa, plastic-free, raccoglie fondi per l’acquisto di un “seabin”, un bidone che raccoglie la plastica e gli idrocarburi dal mare. (info: https://www.facebook.com/events/317864568867352/).





E a Faenza si festeggia con un concerto con le hit del 1969

Un concerto in piazza con le hit del 1969 per festeggiare l’impresa dell’uomo che 50 anni fa mise piede sulla luna. E’ quello che ha organizzato sabato sera 20 luglio a Faenza il magazine di informazione culturale “Gagarin Orbite culturali”, che festeggia proprio con questa occasione anche 10 anni di attività. Fra una cover e l’altra non mancheranno incursioni semiserie, interviste e contenuti legati alla Luna.

A San Mauro Mare si rivive il primo passo sul mare della Tranquillità.

Domenica 21 luglio, San Mauro Mare rivive i momenti di emozione che tutto il mondo provò assistendo in diretta mondiale alla prima impronta umana sul Mare della Tranquillità, avvenuta alle ore 2.56 del mattino del 21 luglio 1969. Aneddoti, filmati originali, immagini. Ore 21. Arena di Via Libertà (a fianco del Parco Campana). Ingresso libero.





A Bologna Chiara Francini con l’astronauta Guidoni e l’astrofisico Perozzi. Ripercorre le tappe dell’impresa dell’Apollo 11, con una forma a metà fra lo spettacolo teatrale e l’approfondimento scientifico l’appuntamento “21 luglio 1969, l’uomo cammina sulla luna”. Sul palco del Cubo, spazio all’aperto in zona Fiera a Bologna, salgono l’attrice Chiara Francini, il semiologo Pino Donghi, l’astronauta Umberto Guidoni e l’astrofisico Ettore Perozzi.





Mercoledì 24 luglio

Tutto in quella notte. Che cosa successe la notte del 20 luglio 1969? Testimonianze, filmati, osservazioni scientifiche e aneddoti intessono le serate speciali dedicate all’avventura dell’Apollo 11. A Milano Marittima mercoledì 24 luglio (ore 21.30 in viale Ravenna) ci sono due testimoni di quei giorni: Giancarlo Mazzuca, inviato speciale e scrittore, e Luca Liguori, voce storica della Rai, che nel decennio 1960-1970 ha seguito tutte le imprese della Nasa. Presentano il loro libro “21 luglio 1969 quel giorno sulla luna” sul palco di “Cervia ama il libro”.