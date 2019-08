Arriva in ospedale con le piaghe da decubito: indagini in corso

28/agosto/2019 - h. 20.23

RAVENNA - Un ottantenne è arrivato el pomeriggio di ieri, attorno alle 15, in ospedale disidratato e con quelle che ad una prima analisi sono state individuate come piaghe da decubito agli arti inferiori. Circostanza che ha spinto il personale sanitario ad avvisare la polizia perché l’anziano è ricoverato in una casa di riposo. Gli agenti – secondo quanto riportano il Resto del Carlino e il Corriere di Ravenna oggi in edicola – hanno acquisito la cartella clinica e passato le carte alla procura, con il pubblico ministero Lucrezia Ciriello che valuterà se aprire o meno un fascicolo per indagare sulla struttura.