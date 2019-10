Ventenne richiedente asilo arrestato con 28 dosi di cocaina

09/ottobre/2019 - h. 18.38

La Squadra Mobile di Forlì ha arrestato un ventenne di origine magrebina sorpreso con 28 dosi di cocaina per un peso complessivo di 15 grammi e 220 euro in contanti. Il giovane è stato sorpreso mentre si aggirava a bordo della sua bicicletta nei pressi dello studentato di Forlì. La polizia lo ha tenuto sotto controllo e quando è stato fermato ha gettato il velocipede contro gli agenti per poi tentare una fuga. Addosso aveva sette dosi, le altre 21 sono stati trovati a casa sua insieme a 220 euro in contanti e un bonifico sul circuito Money Gram a un suo connazionale pari a mille euro. Il ragazzo è incensurato ed è un richiedente protezione internazionale. Arrestato, è a disposizione della procura di Forlì.