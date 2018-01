In Emilia-Romagna saldi al via il 5 gennaio: previsti ribassi a partire dal 30%

01/gennaio/2018 - h. 20.06

In Emilia Romagna i saldi prendono il via il 5 gennaio e dureranno fino al 4 marzo. Dopo l'abbuffata di Natale, dunque, arrivano i consueti saldi invernali in tutta Italia. Si parte domani, 2 gennaio, in Basilicata. Ultima ad iniziare sarà la Sicilia, dove i saldi inizieranno durante l'Epifania.

La Confesercenti nazionale ha stilato un'indagine dalla quale risulta che il un consumatore su due ha già in programma acquisti, con un budget medio di 150 euro a persona. Ma soprattutto "quest'anno gli sconti di partenza saranno più alti della media'', afferma il presidente di Fismo Confesercenti, il ravennateIl 56% parte con uno sconto del 30%, gli altri con promozioni ancora più alte. ''Isomiglieranno un'sotto casa', solo più accessibile e di maggiore durata", sostiene la federazione dei negozi di abbigliamento.