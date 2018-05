Giro d'Italia, Belletti alla ricerca dello sprint perfetto nel nome di Pantani

02/maggio/2018 - h. 17.52

A due giorni dal via, continua il nostro viaggio alla scoperta dei protagonisti romagnoli del Giro d'Italia. Dopo Matteo Montaguti, meldolese, oggi è la volta di Manuel Beletti, il Furetto di Sant'Angelo di Gatteo.

Manuel Belletti è stato il primo romagnolo ad aver vinto una tappa al Giro d'Italia dopo Marco Pantani, ed è ancora l'ultimo. E' cresciuto nel mito del Pirata (ma quale corridore non l'ha fatto?), gli ha reso omaggio conquistando la frazione di casa, a Cesenatico nel 2010, e nella prossima edizione, al via venerdì, vorrebbe di nuovo lasciare il segno per… succedere a se stesso e celebrare nel migliore dei modi una ricorrenza particolarmente sentita nel mondo del ciclismo: il ventennale della conquista della maglia rosa da parte dello storico capitano della Mercatone Uno.

Il 2018 per Belletti non è partito benissimo. Anzi. “Alla Vuelta San Juan in Argentina - racconta Belletti, 33 anni a ottobre, 13 vittorie in 11 stagione da pro - Gaviria mi è caduto davanti e anche io sono finito per terra con una capriola pazzesca". Risultato: “La clavicola e tre costole fratturate. Non cose grosse - precisa Belletti, soprannominato il Furetto di Sant'Angelo di Gatteo - ma abbastanza per non riuscire a pedalare. Questo incidente mi ha fatto saltare buona parte del mio programma e sono potuto tornare ad attaccarmi un numero dietro la schiena solo dopo 54 giorni". Allo scadere del secondo mese, puntuale come una rata del mutuo, c'è stato invece il ritorno al successo: se il 24 gennaio Belletti era stato costretto ad abbandonare la corsa sudamericana tutto incerottato, il 24 marzo si prendeva una bella rivincita con il primo posto nella settima tappa del Tour de Langkawi, il Giro della Malesia. Il giorno successivo è arrivata una piazza d'onore (“Ho sbagliato la volata, l'ho proprio buttata…") alle spalle di Guardini, un podio che ha decretato il definitivo recupero di Manuel. L'ultima corsa disputata dal corridore della Androni-Sidermec è stata la Paris-Camembert, l'impegnativa classica francese del formaggio. Anche quest'anno i partecipanti sono arrivati sgranati e Belletti ha colto un ottimo quarto posto con una condotta di gara simile a quella che lo ha riportato al successo in Asia dopo un anno e mezzo di digiuno: fughe, attacchi, scatti, rimescolamento di carte, sparpaglìo di corridori, colpi di scena. Già, proprio come successe nella PortoRecanati-Cesenatico del Giro di 8 anni fa. E se anche quest'anno….? “Beh, un pensierino a gettarmi all'attacco ce lo faccio - precisa Belletti -. Mi pare un Giro d'Italia in cui ci saranno occasioni per chi ha coraggio. Nelle tappe dove invece è prevista la volata di gruppo invece andrò a giocarmi le mie carte assieme agli altri sprinter, non ha senso anticipare".

Inutile chiedere altri dettagli, Manuel non è lo studente preparatissimo, preferisce recuperare all'ultimo prendendo la ruota di qualche secchione, come se fosse uno sprint in rimonta: “Poco prima del via da Gerusalemme la situazione mi sarà più chiara. Adesso conosco il percorso del Giro solo a grandi linee". La tappa romagnola, quella del 17 maggio con arrivo a Imola, fa gola, è innegabile: “La condizione è in crescita - precisa Belletti -. Non tutto il male viene per nuocere: avendo corso poco sono fresco, devo solo ritrovare il ritmo gara. Cercherò subito di dire la mia ma mi vedo più competitivo dopo la prima settimana". A disposizione, fin da subito, avrà due compagni di squadra: Frapporti e Ballerini. Saranno loro a doverlo pilotare nei caotici finali di tappa, quando tutti vogliono stare davanti. Gli avversari invece si chiamano Viviani (“E' l'uomo di riferimento ed ha anche una grande squadra in grado di fare il treno") Modolo, Nizzolo, Van Poppel, Bennet e qualche altro giovane in cerca di consacrazione. L'auspicio di Belletti è che tutto vada bene, che la ruota torni a girare per il verso giusto: la sua storia col Giro d'Italia, cominciata con lo strepitoso successo del 2010, è proseguita con piazzamenti prestigiosi in volata (come il terzo a Parma nel 2011 dietro Petacchi e Cavendish o il quarto a Fiuggi nello stesso anno) ma anche attimi persi negli ultimi metri, indecisioni fatali, traiettorie beffarde (“A ripensarci a freddo pare facile ma in corsa hai una frazione di secondo per fare la cosa giusta) e una marea di acciacchi: quando la bronchite, quando la tendinite, quando il ginocchio… Ora, per tornare ad alzare le braccia davanti a tutti, serve lo sprint perfetto.