La maglia rosa giorno per giorno

04/maggio/2018 - h. 18.52

PRIMA TAPPA

CLASSIFICA GENERALE

1 - Tom Dumoulin (Team Sunweb)

2 - Rohan Dennis (BMC Racing Team) a 2"

3 - Victor Campenaerts (Lotto Soudal) s.t.



, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum - oggi non assegnata Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Eurospin - Maximilian Schachmann (Quick-Step Floors)



ha vinto la crono individuale d’aperturadavanti ad una folla entusiasta a Gerusalemme. Il tempo di Rohan Dennis è rimasto il migliore finche è arrivato il vincitore uscente, ultimo al via. Il Campione del Mondo della specialità ha battuto l’australiano di due secondi alla media di 48,365 chilometri all’ora su un percorso vallonato. Ha dato distacchi considerevoli a tutti gli altri favoriti per la classifica generale: 33 secondi a Thibaut Pinot, 37 secondi a Chris Froome, 46 secondi a Esteban Chaves, 50 secondi a Fabio Aru e 56 secondi a Miguel Angel Lopez. Si tratta della quarta vittoria al giro per l'olandese, la terza a cronometro, di cui è uno specialista.