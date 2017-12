Donna uccisa e fatta a pezzi

31/dicembre/2017 - h. 11.49

È stata uccisa, sezionata in almeno dieci pezzi e trasportata dentro a dei sacchi della spazzatura poi abbandonati in un campo. Questa la tragica fine di una donna tra i 30 e i 40 anni di età il cui cadavere è stato rinvenuto, ieri sera, nelle campagne di Valeggio sul Mincio, tra Veneto e Lombardia. Secondo fonti dei carabinieri, il corpo è stato ricostruito completamente quindi non sono sparite parti mutilate. Chi ha ucciso lo ha fatto altrove, ha trasportato sul luogo del ritrovamento i resti - il corpo sarebbe stato tagliato probabilmente con una sega a motore - e li ha sparpagliati in un ipotetico cerchio del diametro di 4/5 metri. Confermato che il delitto è recente ed oscilla tra le 24 e 48 ore. I militari dell'Arma stanno cercando di risalire all'identità della vittima (la testa è intatta). La donna aveva addosso la sola biancheria intima. Sulle cause della morte si attendono gli esiti dell'autopsia.