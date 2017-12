Il Ministero: nel 2017 il 34 per cento di sbarchi in meno

31/dicembre/2017 - h. 14.20

Sbarchi di migranti in calo nel 2017. Rispetto allo scorso anno i migranti, secondo i dati diffusi dal ministero dell'Interno, sono calati del 34 per cento. La regione conil maggior numero dei migranti (il 14 per cento) è la Lombardia. In Emilia-Romagna si trova il sette per cento del totale. Gran parte dei migranti arriva dalla Nigeria (poco più di 18mila). A dicembre gli sbarchi sono diminuiti di circa il 70 per cento rispetto allo scorso anno. I rimpatriati sono stati 6.340 contro i 5.300 del 2016 (+19 per cento).

Per quanto riguarda il terrorismo internazionale - fa sapere il Viminale -, le espulsioni per motivi di sicurezza sono state 105 quest'anno (di cui 5 imam); nel 2016 erano state 66 (8 gli imam espulsi). Le persone controllate sono state 372.769 contro le 132.321 del 2016, con un +182%; Calano del 9,2% i delitti, che passano da 2.457.764 a 2.232.552