Il futuro governo è (ancora una volta) in mano a Berlusconi

09/maggio/2018 - h. 17.04

Il Quirinale ha concesso 24 ore di tempo, come richiesto da Lega e Movimento 5 Stelle, per trovare un'intesa. Sergio Mattarella era pronto a nominare il presidente di consiglio neutrale entro le 17 di oggi ma in mattinata il pressing su Berlusconi da parte dei leghisti ha aperto un ampio spiraglio. Il Cav potrebbe essere pronto a quella che il governatore della Liguria Giovanni Toti ha definito "astensione benevola". Obiettivo è evitare il voto, da cui FI uscirebbe probabilmente divorata dalla Lega Nord, e avere garanzie sull'esecutivo. Ad esempio - pur in assenza di ministri di FI - figure tecniche non sgradite a Berlusconi e, forse, garanzie sui temi.

A ora di pranzo Matteo Salvini e Luigi Di Maio si sono visti. Il leader leghista ha detto: "Qualunque cosa accada l'alleanza del centro destra non si romperà, è un prerequisito". Così Salvini ai cronisti aggiungendo che "oggi riparlerà con Di Maio e Berlusconi".

"Io non ho disdetto la campagna elettorale. Salvini mi ha chiesto altre 24 ore - avverte però Di Maio - e insieme le abbiamo chieste al Colle, ma io resto in campagna elettorale". Il leader del M5S in mattinata aveva ammorbito i toni verso Berlusconi, dicendo che il leader di FI è il "meno responsabile" in caso di un ritorno al voto.

"Ora aspettiamo che Silvio Berlusconi dica parole chiare entro 24 ore: Di Maio s'è già espresso e non possiamo chiedergli molto di più", ha detto Gianmarco Centinaio, capogruppo Lega al Senato. "Ora - aggiunge - dobbiamo fare un passo alla volta e il prossimo è aspettare entro 24 ore l'intervento del Cavaliere". "Sono molto ottimista - ha spiegato Centinaio -. L'importante è che ci sia un accordo politico tra Salvini e Berlusconi e che entrambi decidano che posizione devono tenere i gruppi". E il senatore leghista sulla scelta del profilo per la premiership sottolinea che la scelta spetta a Salvini e va concordata con il M5S. Un premier tecnico? "Per noi sarebbe meglio un politico", spiega.