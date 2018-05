Riapre Villapapeete con il tradizionale aperitivo a bordo piscina

23/maggio/2018 - h. 21.34

In un "ambient" tra il mistico e l'onirico dominato da cacciatori di sogni e creature sciamaniche, riapre sabato prossimo (26 maggio) Villapapeete, la storica discoteca di via Argine Destro Savio che, come ogni estate, inaugura ufficialmente il divertimento by-night di Milano Marittima.

La serata - intitolata appunto "Dream catcher" - prende ispirazione da uno dei tanti viaggi attorno al mondo dei fratelli Soldini che, folgorati da una commistione di cultura ibizenca e nord americana, hanno allestito un evento inaugurale dal forte impatto coreografico.

Protagonisti della serata saranno, infatti, contorsionisti, artisti, trampolieri e performer che offriranno al pubblico di Villapapeete un viaggio sensoriale nelle più antiche ritualità tribali. Ad aprire l'evento sarà il tradizionale aperitivo a bordo piscina (su prenotazione) allietato dalle musiche live dei sassofoni. A seguire la cena-spettacolo più famosa d'Italia che anticiperà, allo scoccare della mezzanotte, l'apertura dei cancelli della Villa dove - in un'atmosfera magica - andrà in scena la prima notte dell'estate 2018.

Presenti, come al solito, diversi personaggi del jet-set, ma sui nomi la proprietà mantiene, come sempre, il più discreto riserbo. Rese note, invece, alcune anticipazioni sulle coreografie della Villa che vedranno, tra le altre cose, un'impalcatura aerea con una luna illuminata ed una struttura con altalena e, ovviamente, tanti artisti e figuranti, fra cui le acrobati, i trampolieri con le ali a led, i mimi dai costumi dorati, i giocolieri, gli equilibristi, le sirene e l'immancabile mangiafuoco. Un grande carillon di maschere e costumi per iniziare l'estate 2018 nell'atmosfera fiabesca di una discoteca, ancora una volta, semplicemente inimitabile.