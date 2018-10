Rocco Siffredi guest star per l'inaugurazione del Juice

03/ottobre/2018 - h. 17.59

FAENZA - Che piaccia no è uno di personaggi italiani più conosciuti al mondo e non si può certo negare quanto possa essere “invidiato” dalla categoria maschile, e perlomeno ammirato da quella femminile: è RoccoSiffredi, attore, regista, produttore, incontrastato re del porno. Sarà lui, nel ruolo di guest star, ad inaugurare il 6 di ottobre la stagione del Juice, il locale di Faenza (ex Tek, via Proventa) che affiderà la nuova gestione ad Alessandro Gioia, di Russi, impegnato in estate al Marina bay. A Faenza saranno tre i format nelle serate del venerdì e del sabato. “Per l’inaugurazione abbiamo pensato, proprio a Siffredi – spiega Gioia -: una figura molto conosciuta del mondo dello spettacolo, oltre ad una persona disponibile e pieno di risorse che vanno al di là del ruolo per cui è conosciuto. Dopo di lui avremo altri personaggi che faranno clamore, gia' Sabato 27 ottobre sara' la volta di Fabrizio Corona dopo il concerto live dei mitici Joe diBrutto”.

Un sabato ogni tre il Juice è rivolto ad un target più adulto: alle 21 la cena spettacolo con Alle Cavriani e Andrea Mazzali (e molti altri artisti a rotazione durante la stagione), cui seguirà sul palco la musica live (si apre con i Brillanti Sparsi) e l’ospite d’onore, prima di concludere con la classica discoteca, in due sale. Nella sala sotto, la commerciale, reggaeton ed happy music; nella sala sopra house music (info e prenotazioni al 392.3980071).

Per lanciare l’inaugurazione lo stesso Rocco Siffredi ha girato uno spot che sta spopolando sui social in cui si invita alla serata. Rocco è in compagnia di una bionda fatale: “Ehi ragazzi questo è il mio mondo – dice Siffredi indicando la ragazza e rivolgendosi al pubblico – dovete accettarlo così com’è: è pieno di arrapate ninfomani”. Qualche settimana fa in un’intervista sul quotidiano Libero, Siffredi si è lasciato andare a confessioni famigliari. Sposato dal 1993 con Rosa Caracciolo (Rózsa Tassi, già miss Ungheria prima di diventare attrice porno), con due figli, i due incarnano i ruoli della coppia perfetta. Eppure “sotto le lenzuola – ha rivelato Rocco - abbiamo i nostri problemi, mia moglie mi accusa di annoiarsi: possiamo farlo in dieci posizioni diverse, per tutta la giornata, ma mi sembra una seduta di fitness e lei si annoia io mi annoio". Nel 2015 “super Rocco” è stato tra i protagonisti dell’Isola dei Famosi.

Tutti i venerdì del Juice saranno rivolti ai più giovani con un format nazionale “One two One two”, la storica trasmissione hip hop di Radio Deejay: il locale sarà completamente rivoluzionato e arredato per l’occasione. Inoltre due sabati al mese il Juice ospiterà Break , una serata sempre rivolta ad un target giovanile: inaugurazione sabato 13 ottobre il festival nazionale “Nameless on tour”.