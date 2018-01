Il 22% degli italiani non naviga su Internet

02/gennaio/2018 - h. 12.57

Un italiano su 5 non naviga sul web e resta quindi con i piedi sulla terraferma, ancorato ad un passato ormai remoto. Sono 22 italiani ogni 100, infatti, secondo i dati 2017 diffusi da Eurostat, i cittadini che restano alla larga da internet. Colpa loro? Non proprio, la responsabilità maggiore è imputabile ai ritardi nell’innovazione digitale del Paese. Non bastano investimenti e incentivi, l’Italia resta indietro nelle classifiche europee. E’ vero che rispetto al 2016 la percentuale si è abbassata di 3 punti percentuali, ma nel frattempo - mentre Francia e Germania segnano un 10% di non-internauti - Cipro e Portogallo, che erano distanti anni luce da noi, ci hanno appena raggiunto grazie a programmi nazionali per le competenze digitali. Mentre da noi le risorse per innalzare il livello delle competenze digitali nella pubblica amministrazioni, inizialmente previste nella Manovra di Bilancio, sono state tagliate. E dire che ce ne sarebbe stato bisogno dato che i servizi on line della PA li usa appena il 13 per cento della popolazione (contro una media europea del 30 per cento). La ricerca europea studia anche le abitudini di chi, invece, internet lo usa. Gli italiani che navigano con regolarità sono il 69% (in Calabria siamo fermi al 57) e si connettono in particolare per utilizzare l’internet banking, per leggere notizie su quotidiani online e per fare acquisti con e-commerce. Ma dall’altra sponda, le piccole-medie imprese che vendono on line sono solo l’8% (e solo la Bulgaria fa peggio mentre la Germania viaggia al 23%).