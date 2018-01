Il 2018 regala la fibra ottica: saranno stesi 60 chilometri di rete

09/gennaio/2018 - h. 08.55

CASTEL DEL RIO - La linea ultraveloce arriva a Castel del Rio. Sarà Open Fiber a portare la fibra ottica in 1.268 unità immobiliari del territorio entro il 2018: 60 chilometri di rete per un investimento di 1,66 milioni che arriva dopo la firm tra Regione, governo, Comune e Infratel, la società del ministero dello Sviluppo Economico. L'azienda si è aggiudicata la prima gara per la realizzazione e la gestione di una rete a banda ultra larga nelle cosiddette “aree bianche”, di cui Castel del Rio fa parte insieme ad altri 3043 comuni di Emilia Romagna, Abruzzo, Lombardia, Molise, Toscana e Veneto iscritti al bando di gara.

Open Fiber avrà la concessione per un ventennio e per la realizzazione cercherà di utilizzare il più possibile "cavidotti e strutture di rete sotterranee già esistenti nel comune di Castel del Rio per limitare il più possibile l’impatto sul territorio e gli eventuali disagi per la comunità. Inoltre gli scavi, i cui cantieri resteranno aperti per circa sei mesi dall’inizio dei lavori, saranno effettuati privilegiando modalità innovative sostenibili e a basso impatto ambientale. Il cablaggio avverrà con tecnologia FTTH (fiber to the house) e tecnologia di tipo fixed wireless su banda licenziata”. “

!Questa infrastruttura garantisce l”ingresso di Castel del Rio e della valle del Santerno nel ventunesimo secolo – commenta il sindaco Alberto Baldazzi -. Dev”essere chiaro: la banda disponibile per internet, a ultimazione dei lavori, sarà di 100 MB, quella di Milano, di Roma e delle grandi città italiane ed europee. Grazie al Ministero e alla Città Metropolitana e ai Comuni aderenti, questo progetto favorirà una nuova identità del territorio, utilissimo a famiglie e imprese”. Chi è Open Fiber? Open Fiber è un operatore “wholesale only”, ovvero non vende servizi in fibra ottica direttamente al cliente finale ma è attivo esclusivamente nel mercato all’ingrosso, offrendo l’accesso a tutti gli operatori di mercato interessati. Ciò significa che una volta conclusi i lavori, l’utente dovrà contattare un operatore e scegliere il piano tariffario per navigare ad alta velocità, cosa fino ad oggi impossibile in alcuni luoghi del territorio".