Nicola Zingaretti potrebbe correre come segretario Pd

09/marzo/2018 - h. 13.59

Nicola Zingaretti si dice pronto a correre per le primarie e la segreteria del Pd. Il governatore apperna rieletto della Regione Lazio, che guidando un centrosinistra unito ha rappresentato l'unica vittoria dell'ultima tornata elettorale, ha detto a Repubblica di "non escludere nulla" sulsuo futuro. "Restiamo all'opposizione", ha aggiunto riguardo ad una possibile intesa col Movimento 5 Stelle. Aggiunge che quella di Matteo Renzi è "un'esperienza che non possiamo liquidare" e che il motivo per cui ha vinto in Lazio è racchiuso nello "spirito dell'Ulivo" oltre che nella buona amministrazione.

Zingaretti è il fratello di Luca, celebre attore che interpreta il commissario Montalbano. Così lo descrive l'Ansa: "Di idee laiche ma in buoni rapporti con il mondo cattolico, sposato, due figlie, schivo". Una discrezione "personale rispecchiata nell'atteggiamento politico, tanto da essere talora criticato (anche dai suoi alleati) come eccessivamente prudente e attendista. Un approccio che pero' lo ha portato, di passo in passo, fino al ruolo di massimo amministratore del Lazio".