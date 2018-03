Ricerca di gas: via libera del Consiglio di Stato

11/marzo/2018 - h. 20.53

RIMINI - Si sbloccano con una sentenza del consiglio di Stato i permessi di ricerca di idrocarburi nel mare della Romagna. I giudici hanno respinto i ricorsi di Abruzzo e Puglia contro il decreto di Via che era stato rilasciato alle attività di ricerca di gas e petrolio alla compagna inglese Spectrum Geo. Due le aree interessate: quella che riguarda la Romagna va da Rimini a Termoli per un totale di 13.700 chilometri quadrati. c. Secondo i giudici, come riporta il Fatto Quotidiano, l’istruttoria dei Ministeri nel complesso “completa, articolata e rispettosa dell’iter normativo nella sua interezza”.