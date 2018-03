'Perché la sinistra chiede verità e giustizia per Giulio Regeni e non per David Rossi?'

26/marzo/2018 - h. 19.40

RAVENNA - "Giusto chiedere verità e giustizia per Giulio Regeni, ma perché allora non farlo anche per David Rossi, il dirigente della Banca Monte dei Paschi di Siena morto in circostanze che appaiono sempre meno chiare e sempre più legate alla crisi dell'istituto di credito salvato con denaro pubblico dal Governo Renzi-Gentiloni?". A chiderlo alla giunta comunale di Ravenna, alla luce anche del servizio andato in onda ieri sera alle Iene proprio sulla fine del manager, è il capogruppo di Forza Italia Alberto Ancarani. "Senza alcuna delibera del consiglio comunale di Ravenna è stato affisso da quasi due mesi, nel balcone centrale di Palazzo Merlato, Residenza comunale, uno striscione giallo con la scritta nera “Verità e Giustizia per Giulio Regeni, segno che l'amministrazione di Ravenna ha deciso di aderire alla campagna nazionale sostenuta da varie associazioni di sinistra per spingere autorità italiane ed egiziane a fare chiarezza sulla morte del ragazzo ucciso in circostanze tuttora non chiare mentre si trovava nello stato africano". A prescindere da quale sia l’opinione dei singoli cittadini di Ravenna rispetto alla tragedia occorsa al povero Giulio Regeni, Ancarani sottolinea come "non appaia chiaro in base a quale selezione dei casi di cronaca che riguardano delitti dai contorni oscuri avvenuti nei confronti di cittadini italiani la giunta comunale abbia deciso di mettere lo striscione su Regeni e non quello su altri casi di cronaca nera, come ad esempio quello dell’apparente suicidio di David Rossi, caso che secondo il berlusconiano merita un’attenzione dell’opinione pubblica almeno pari a quella di Regeni". Secondo il consigliere "il silenzio sul caso David Rossi potrebbe essere dovuto a inconfessabili volontà di spostare l’attenzione mediatica per un caso che mette in difficoltà il partito di maggioranza relativa in questa città, fino a ieri di maggioranza relativa anche in parlamento e dunque che di esso non si voglia parlare per imbarazzo o per 'disciplina di partito'". Secondo Ancarani, invece, che con l'Odg punta proprio a questo, è opportuno che sindaco e giunta "si attivino affinchè lo striscione “Verità e giustizia per Giulio Regeni” venga affiancato oppure sostituito con un nuovo striscione “Verità e Giustizia per David Rossi”.