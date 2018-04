Perde il controllo dell'auto, muore il 20enne Stefano Conti

08/aprile/2018 - h. 20.26

RIMINI - Uscita di strada fatale per il 20enne di Montegridolfo, Stefano Conti. Attorno alle 2 della scorsa notte il ragazzo, portiere dell'Asd Mondaino, 2a categoria riminese, ha perso la vita in uno schianto lungo la Strada Belvedere nel comune di Vallefoglia, nel Pesarese. La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia municipale dell’Unione Pian del Bruscolo. La tragedia ha colpito profondamente il mondo del calcio locale. La partita in programma oggi tra Mondaino e Accademia Rimini è stata rinviata. In una nota l'Asd Mondaino "si stringe al dolore dei familiari per la scomparsa di Stefano Conti".