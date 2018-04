Fino al 1 maggio un mare di aquiloni nel cielo di Pinarella

29/aprile/2018 - h. 09.41

CERVIA - Ideato alla fine degli anni ‘70 dal pittore Claudio Capelli, il “Festival Internazionale dell’Aquilone Artevento” è la prima manifestazione al mondo dedicata all’arte eolica. Evento internazionale tra i più apprezzati e seguiti a livello mondiale, dal 1981 celebra l’aquilone come oggetto d’arte, elemento spettacolare e strumento didattico, consacrando Cervia capitale mondiale dell’aquilone. Quest’anno a Pinarella va in scena la 38esima edizione del Festival, in corso fino al 1 maggio. La rassegna riflette il fascino di un’opera unica nel suo genere, uno strumento ludico, celebrato da poeti, pittori e cantanti, che ci costringe col naso in su ad ammirare il cielo e le sue acrobazie, elogio della creatività e del rispetto dell’ambiente. Ogni primavera 200 artisti ospiti in rappresentanza di 30 paesi del mondo si uniscono a migliaia di partecipanti spontanei, trasmettendo ai 200.000 spettatori della manifestazione un forte messaggio di pace. Quest’anno le due delegazioni ospiti d’onore dell’evento sono quella Mahori e quella Thailandese, ad arricchire un evento straordinario con la loro tradizione e folklore. Ancora pochi giorni per ammirare nei cieli di Pinarella il volteggiare gli aquiloni in performance uniche di colori, suoni e luci orchestrate dal vento primaverile della riviera romagnola.