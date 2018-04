Il primo maggio all’Autodromo Ferrari si ricorda il grande campione Ayrton Senna

29/aprile/2018 - h. 09.49

IMOLA - Torna il primo maggio, all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, l’Ayrton Day in ricordo dell’indimenticato campione brasiliano Ayrton Senna. L’evento è organizzato da IF Imola Faenza Tourism Company, in collaborazione con la Cooperativa Bacchilega Editore, nel giorno del 24° anniversario della scomparsa del grande pilota brasiliano. La giornata darà modo agli appassionati di vivere in diversi modi la commemorazione: alle 14, nell’area della curva del Tamburello, dove il primo maggio 1994 avvenne il tragico incidente, si terrà la santa messa; alle 16 nella Terrazza del Museo Checco Costa è in programma un incontro pubblico con alcuni protagonisti della Formula 1 di allora, dal costruttore Giancarlo Minardi al pilota Pierluigi Martini. Saranno inoltre presenti gli autori del libro “Nel regno di Ayrton – La F1 ai tempi di Senna” (Bacchilega Editore 2011): Giuseppe Annese, Marco Serena e Giovanni Talli. Per tutta la giornata, a partire dalle 9, open day in pista. Saranno inoltre organizzate visite guidate nelle strutture dell’Autodromo (paddock, race direction, podio, box) e si potrà provare l’ebbrezza virtuale della velocità con i simulatori di guida disponibili nell’hub turistico. Il fine settimana successivo, 5 e 6 maggio, ancora amarcord con il Minardi day. Assieme ai piloti che hanno fatto la storia della scuderia faentina ci saranno oltre cento vetture, che raccontano quasi mezzo secolo di competizioni sportive: dalla Cooper T51 del 1963, la prima F1 che il campione del mondo delle due ruote John Surtees acquistò per iniziare la sua carriera nel mondiale, alle Ferrari F92A e F2002 campione del mondo con Michael Schumacher, fino ad arrivare alle Toro Rosso STR03 con cui Sebastian Vettel ha conquistato la sua prima vittoria in F1 nel 2008. Inoltre, sabato 5 sarà in Autodromo anche il pilota Mercedes Valtteri Bottas (sessione di autografi dalle 14 alle 15), mentre domenica 6 l’ex F1 Nick Heidfeld, oggi protagonista del mondiale di Formula E. Senza dubbio un gran antipasto in vista dell'evento clou della stagione del Ferrari, la tappa imolese della Superbike, in programma dall'11 al 13 maggio.