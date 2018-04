Trauma cranico dopo placcaggio, in condizioni gravi ma stabili la rugbista Rebecca Braglia

30/aprile/2018 - h. 20.13

CESENA - E' stata operata d'urgenza e la prognosi è ancora riservata. Ma dal bollettino del Bufalini, che parla di condizioni ancora gravi ma stabili, trapela un filo di speranza. Rebecca Braglia, la rugbista 19enne di Reggio Emilia in forza all’Amatori Parma vittima di un tragico infortunio durante un match di Coppa Italia Donne che si stava disputanto ieri a Ravenna, sta lottando con tutte le sue forze. La giovane, stanto al racconto dei testimoni, dopo un normale placcaggio sarebbe caduta a terra battendo violentemente il capo e riportanto un forte trauma cranico. La 19enne, subito soccorsa dal medico di campo, ha perso conoscenza ed è poi stata trasportata in elicottero all’ospedale cesenate dove sono poi arrivati anche i genitori e i dirigenti della società parmigiana. Il club in cui milita la ragazza ha emesso un comunicato in cui ringrazia tutti coloro che si sono prodigati con tempestività nei soccorsi portati alla propria giocatrice, medici di campo, personale del soccorso aereo e staff sanitario dell’Ospedale Bufalini di Cesena. Il presidente, il consiglio, i tecnici e i giocatori dell’Amatori – prosegue la nota – sono vicini in questo difficile momento a Rebecca, alla sua famiglia, alle sue compagne di squadra e a tutte le ragazze impegnate nella manifestazione di Ravenna (che è stata immediatamente sospesa ndr)". Intanto dal mondo della palla ovale arrivano messaggi di sostegno per la 19enne. In primis quello della Federazione Italiana Rugby seguito da quello del capitano azzurro Sergio Parisse che via social dice di "essere al fianco di Rebecca e dei suoi cari in questo difficile momento". Non manca il sostegno delle avversarie romagnole delle Pellerossa Rimini che su Facebook scrivono queste belle parole: "Il rugby è uno sport di impatto e siamo abituate agli scontri ed agli infortuni. Siamo anche abituate a sdrammatizzare tutto con una bella presa presa in giro. Chi di noi non ha preso in giro una compagna di squadra per un crociato rotto? Non siamo abituate però a questi infortuni gravi che non dovrebbero succedere. Usiamo il condizionale, perché una cosa simile non dovrebbe mai succedere eppure la vita è fatta di imprevisti, anche molto dolorosi ed ingiusti. Siamo sicuramente vicini all' Amatori Parma Rugby perché il rugby è famiglia e sostegno. Lo scopo del terzo tempo è proprio quello, di stare insieme alla famiglia anche dopo le botte. Questa è sicuramente una botta grossa, enorme. Adesso è il momento di stare ancora più vicine. Quindi ora serve un cerchio ben stretto, forte, di quelli da serrarci forte. Rebecca siamo tutte con te".