Giro d'Italia, Senni guarda all'insù: “Ci proverò sulle salite"

Prima del via di domani, ecco il terzo romagnolo al Giro d'Italia. Manuel Senni di Cesenatico. Nei giorni scorsi abbiamo intervistato Manuel Belletti e Matteo Malaguti.

Manuel Senni ha un conto aperto con il Giro d'Italia: nel 2017 lo scalatore di Cesenatico si prese un virus intestinale poco prima della partenza, rimase tre giorni a letto senza toccare la bici e quando prese il via le gambe facevano il proverbiale Giacomo-Giacomo. Debilitato ma non sfiduciato, Senni partì come l'ultima contrada estratta al palio di Siena: di rincorsa. Nelle prime tappe, ogni volta che il gruppo accelerava, lui rischiava di staccarsi e nel finale, inevitabilmente, perdeva contatto e tagliava il traguardo solo e stremato ma la sua lotta contro il tempo massimo la vinceva regolarmente. Al punto che nella terza settimana, ristabilitosi (ma non al 100%), andò anche un paio di volte in fuga. Una prestazione eroica, di cui solo i corridori, i veri corridori, sono capaci: guarire dai malanni pedalando. La sofferenza maggiore scaccia quella minore dice una legge della strada, antica quanto brutale. Senza contare che la tenacia e la serietà del ragazzo di Sala di Cesenatico sono note fin dai tempi delle giovanili, forse anche per una questione di Dna: suo babbo Loris da dilettante correva con Marco Pantani mentre suo fratello Michele è arrivato fino alla categoria Under 23 togliendosi più di una soddisfazione.

Quest'anno Senni - 26 anni e un successo in quattro stagioni da pro - si presenta alla corsa rosa con una nuova divisa: dalla Bmc è passato alla Bardiani-Csf. Da una multinazionale del pedale a una delle più forti squadre italiane, da sempre trampolino di lancio per giovani talenti. Il fatto è che Manuel - proveniente dal vivaio della Fiumicinese che ha tirato su anche gli altri pro Manuel Belletti e Luca Pacioni - la sua classe l'ha già ampiamente dimostrata: dopo un paio di anni di apprendistato, nel 2017 ha portato a casa il titolo di miglior giovane alla Volta Valenciana dove è finito terzo dopo aver battagliato a lungo con nientepopodimenoche Nariro Quintana; ha chiuso ancora terzo al Giro dell'Appennino (in maglia azzurra) e ha conquistato la classifica finale della Colorado classic, negli Stati Uniti. Le aspettative dunque sono alte, anche se il 2018 è cominciato con un guaio. “In inverno ho preso una mononucleosi - spiega Senni, che come ogni ciclista che si rispetti ha un soprannome: lo chiamano il Barracuda - e l'intera preparazione è slittata". Dal primo gennaio, infatti, i giorni di corsa sono solo 15. “Gradualmente però la forma sta crescendo", precisa. La riprova? La terza tappa dell'impegnativo Tour of the Alps in cui Senni è andato in fuga fin da subito, ha tenuto duro quando è stato ripreso sull'ultima salita e ha chiuso ottavo nel gruppetto dei big. “In Trentino non c'è stato un momento di calma - osserva -. Le tappe non erano lunghissime ma erano molto tirate. Ci ho provato anche una seconda volta ma la Sky aveva deciso di chiudere sulla fuga. Pazienza, per ora mi accontento delle buone sensazioni che ho avuto in corsa".

Al Giro l'imperativo, fedele al motto dei ds Reverberi, sarà quello di attaccare. Provarci, provarci e ancora provarci. “A noi interessano le tappe - precisa Senni -. Tenteremo un po' tutti, a turno. Personalmente cercherò di andare in fuga in quelle per scalatori. E' un Giro che offre diverse possibilità per attacchi da lontano in tappe di montagna". E la tappa di casa, la Osimo-Imola del 17 maggio? “No - risponde -. Credo che quella i velocisti non se la facciano sfuggire". In fondo, cambia poco rispetto agli anni della Bmc al Giro d'Italia: “Anche allora eravamo liberi di fare la nostra corsa perché non c'era un vero e proprio capitano". Quello che è mutato è il contesto: “Sono passato da un ambiente molto professionale a una squadra che è come una famiglia. Alla Bardiani è più facile avere un supporto, c'è più legame con lo staff dirigenziale e con i compagni. Alla Bmc certe persone le vedevo tre-quattro volte l'anno, solo alle corse". Però è stata una grande scuola: “Vedere da vicino campioni come Gilbert e Van Avermaet non ha prezzo: impari tantissimo". E poi c'era una persona davvero speciale, Andy Rihs, il patron della squadra, morto recentemente: “Quando parlavamo con lui ci rendevamo conto che era un vero appassionato: viveva per il ciclismo. Sapeva tutto di noi: caratteristiche, vittorie, piazzamenti. Mancherà moltissimo al nostro mondo". Senni, che oltre alla vittoria di tappa fa un pensierino anche a tenere (almeno per qualche giorno) la maglia dei Gran premi della montagna (“Sarebbe bello, vedremo"), ritiene che Froome sia il grande favorito di questa edizione e sogna, un giorno, di dargli filo da torcere: “Nel giro di un paio di anni al massimo vorrei provare a fare classifica. Se cresco un altro po' potrei riuscirci".