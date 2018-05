Fallimento Dps Group, la casa d'aste faentina It Auction cerca interessati a rilevare i negozi di elettronica ed elettrodomestici

16/maggio/2018 - h. 17.28

FAENZA - Si chiuderà il 31 maggio la prima fase per la ricerca di acquirenti per i 35 negozi Dps Group in sei regioni italiane. La procedura è gestita dalla società faentina It Auction.

Un fallimento dichiarato dal tribunale di Milano (dove aveva sede Dps) lo scorso 15 marzo. Nella società lavoravano 458 dipendenti. I punti vendita oggetto della procedura si trovano in Lombardia (otto in tutto, nelle province di Pavia e Milano), Veneto (tre tra Treviso e Padova), Liguria (quattro punti vendita tra Imperia e Savona), Puglia (12, dislocati nelle province di Taranto, Lecce, Bari, Barletta-Andria-Trani), Basilicata (due in provincia Potenza) e Piemonte (sei negozi tra Cuneo, Torino e Alessandria).

La procedura è visibile sul portale Industrial Discount, facente parte del network dell’azienda It Auction che ha aperto la raccolta di offerte irrevocabili di acquisto cauzionate. È possibile l’acquisto in blocco o singolo, con ogni singolo punto vendita considerato ramo d’azienda comprendente il contratto di locazione, la licenza commerciale e i dipendenti.

Tempo limite per la presentazione delle offerte - come detto - è il 31 maggio. Dopo la raccolta delle offerte si aprirà l’asta competitiva - della durata di cinque giorni - alla quale ovviamente potrà partecipare soltanto chi ha fatto un’offerta valida nella prima fase. Si tratta nel dettaglio di una raccolta di offerte vincolanti cauzionate per l’acquisto dei punti vendita (intesi come singoli rami di azienda fallita) di elettrodomestici, elettronica di consumo, prodotti annessi e complementari anche relativi alla distribuzione di musica e film. Le offerte, senza prezzo minimo richiesto, potranno esser presentate direttamente ad It Auction e Industrial Discount. Le rimanenze presenti all'interno dei negozi, in particolare elettrodomestici, in vendita con aste separate sul secondo portale del gruppo It Auction www.publicdiscount.it. Tutte le informazioni sui lotti sono reperibili qui.

Questo l'elenco dettaglito dei punti vendita interessati

VENETO: Zero Branco (Treviso); Conselve (Padova); Albignasego (Padova).

LOMBARDIA: Vigevano (Pavia); Pavia; Paderno Dugnano (Milano; Milano corso Vercelli; Milano San Babila; Milano piazza Portello; Milano via Bronzetti; Abbiategrasso (Milano).

LIGURIA: Vado Ligure (Savona); Imperia; Camporosso (Imperia); Albenga (Savona).

PUGLIA Gallipoli (Lecce); Francavilla Fontana (Lecce) Bari - Corso Emanuele; Bari - Viale Einaudi; Bari - Via Francesco Zippittelli Andria; Trani; Taranto; Presicce. (Lecce); Martina Franca (Taranto) Lequile (Lecce); Casarano (Lecce).

PIEMONTE; Cuneo; Settimo Torinese (Torino); Chivasso (Torino); Alessandria; Alba (Cuneo); Bra (Cuneo).

BASILICATA; Potenza Melfi (Potenza)