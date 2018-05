Giro d'Italia, a Imola va tutto Bennett (nonostante il diluvio)

17/maggio/2018 - h. 17.51

IMOLA Doveva essere una tappa da velocisti, una lunga processione dalle Marche alla Romagna, un arrivo da gruppone. Alla fine ha vinto uno sprinter, l'irlandese Sam Bennet, ma il copione non è stato esattamente quello immaginato alla vigilia.

La dodicesima frazione del Giro d'Italia, da Osimo a Imola, fa ancora palpitare il cuore degli appassionati, esattamente come quelle che l'hanno preceduta. Niente è scontato quando qualcuno si mette in testa di fare la corsa e se pure il meteo ci mette lo zampino. Si arriva nella terra della piadina e del sangiovese e Manuel Senni ci prova. Pronti via e lo scalatore di Cesenatico in forza alla Bardiani-Csf si imbarca in una fuga a cinque con il compagno di squadra Maestri. Tentano lo stesso colpo a sorpresa che tre anni fa riuscì ad altri due romagnoli, Alan Marangoni e Alessandro Malaguti: allora l'attacco andò a buon fine ma a Forlì trionfò il veneto Boem.

Vengono ripresi dopo quasi 200 km faccia al vento, poco prima di entrare nel circuito finale quando il gruppo, complici pioggia e vento, si spezza con Pozzovivo, Carapaz, Lopez e Betancur, tutti uomini di classifica, sorpresi nelle retrovie. Dopo la foratura di Richie Porte nel 2015, la piatta monotonia della via Emilia rischia di fare ancora più danni delle pendenze da ribaltamento delle Dolomiti. Un killer silenzioso e imprevedibile che ha in Elia Viviani, la maglia ciclamino, il re degli sprint, la sua vittima sacrificale. Il veronese alza bandiera bianca e di lui resta l'immagine desolata della sua rincorsa solitaria, verso la Tosa, più o meno nel punto dove si schiantò il povero Senna. Quella di Viviani, per fortuna, è solo una tragedia sportiva.

Poi i riflettori si accendono sui protagonisti. Fuori il favorito numero uno, ci prova Tim Wellens, il fiammingo trionfatore alle Strade Bianche e già in un paio di tappe della corsa rosa. Nel frattempo il santangiolese Manuel Belletti stringe i denti e tiene sulle pendenze non impossibili ma infide del circuito dei Tre Monti, il celeberrimo trampolino di rampo del mondiale di Vittorio Adorni di 50 anni fa. Il freddo attenta ai muscoli, l'acqua rende maledetta la picchiata verso l'autodromo "Enzo e Dino Ferrari". Betancur e Ulissi fanno il diavolo a quattro con traiettorie in curva vietate alle mamme ma lo sloveno Mohoric, uno che ci ha preso gusto, li passa in tromba ai meno 3. Solo il colombiano gli resiste. Quel che resta del gruppo, complice qualche robusta trenata del forlivese Matteo Montaguti, li agguanta sul rettilineo d'arrivo dove si inchiodano per il vento in faccia. Sotto il diluvio, Bennett (secondo successo per lui in questa edizione) in pratica vince per distacco. Ha il tempo di girarsi, salutare a casa e irridere (sportivamente) gli avversari. Belletti, forse rimasto scoperto un po' troppo presto, chiude settimo. Secondo e terzo Van Poppel e Bonifazio. Un piazzamento confortante in vista delle prossime volate. In classifica non cambia niente: comanda sempre l'inglese Yates, tallonato dall'olandese Dumoulin.