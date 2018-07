Trasporto Rapido Costiero: pronto il piano per gli interventi funzionali e di arredo

26/luglio/2018 - h. 17.46

Un progetto complesso: così il Comune definisce quello che la giunta ha approvato nella sua fase esecutiva per la realizzazione delle opere complementari e di mitigazione del trasporto rapido costiero. Si tratta di una serie di interventi il cui costo complessivo s’avvicina al milione di euro, a cui partecipa con 387.342 euro anche la Regione Emilia Romagna, con cui saranno ridefinite, valorizzate, rivitalizzate alcune aree localizzate in prossimità delle fermate del Trc di Lagomaggio, Bellariva, Miramare, oltre ad interventi su Lugano – Cavalieri di Vittorio Veneto. Si tratta in gran parte di interventi che daranno qualità in termini estetici, sociali e ambientali, con un rinnovamento dell’immagine delle vie su cui insistono gli assi di penetrazione ciclo pedonale che conducono verso il mare da cui trarranno giovamento le attività commerciali presenti. Inoltre, con gli interventi su viale Rimembranze a Bellariva e Lugano – Cavalieri di Vittorio Veneto a Miramare, oltre al miglioramento della viabilità sia veicolare che pedonale, sarà resa esteticamente attrattiva l’intera infrastruttura.

"E’ in sintei - scrive l'amministrazione - la continuazione di una modalità d’intervento già adottata per la realizzazione delle undici fermate riminesi del Trc che da 2019 collegherà in 23 minuti la stazione di Rimini con quella di Riccione, caratterizzata da una scelta progettuale di fondo, infatti, quella che intende rafforzare l’identità locale di luoghi, attualmente anche marginali, pensati non solo come snodi funzionali per la mobilità intermodale ma per stimolarne la rigenerazione funzionale".

LAGOMAGGIO L’intervento prevede la rimozione della pavimentazione esistente in lastre di calcestruzzo e la sostituzione di questa con un disegno sinuoso e delicato, realizzato in materiale architettonico gettato in opera. Le tonalità di quest’ultimo riprenderanno quelle della pavimentazione in betonella della parte di via che non è oggetto d’intervento e del sottopassaggio ciclopedonale; saranno toni caldi, del sabbia e del tortora. Previsti getti in materiale architettonico che saranno sagomati con l’utilizzo di casseri a perdere in acciaio cor-ten, nonché un sistema di orientamento che conduce alla fermata del TRC realizzato realizzato con la colorazione rossa già utilizzata per le scritte delle fermate, integrata nel disegno.

BELLARIVA Il progetto prevede il collegamento di via Giacometti con l’ultimo tratto di viale Rimembranze. L’intervento consiste nella rimozione della pavimentazione esistente in piastrelle segate di quarzite e la sostituzione con asfalto albino; verrà preservata e ampliata la pavimentazione verso gli edifici in cubetti di quarzite. Verranno rimossi i montacarichi a servizio del sottopassaggio e si interverrà sulle rampe esistenti rendendole a norma per diversamente abili.

MIRAMARE STATION L’area oggetto di intervento, sita in località Miramare, è quella della porzione di viale Oliveti a mare della ferrovia, fino all’incrocio con via Locatelli/via Maddalena e quella a monte, fino all’incrocio con via Londra, e comprensiva delle porzioni terminali dei due viali paralleli al TRC lato monte (viale Madrid e via Lugano). Interamente pavimentata in porfido e già limitata al traffico veicolare, specialmente nel periodo estivo, l’area a mare rappresenta forse l’unico spazio all’interno del quartiere potenzialmente in grado di assumere il ruolo di piazza urbana, luogo di socializzazione e incontro. Il progetto uniformerà le discrepanze esistenti così da ottenere una superficie complanare, pavimentata in porfido come nella parte mare. Il recepimento delle linee di progetto caratterizzanti il Parco del Mare ha suggerito l’inserimento di un ulteriore disegno a terra, di forma sinuosa, a margine della parte centrale in porfido, realizzato in materiale architettonico colorato in toni caldi, del sabbia e del tortora.

Le alberature esistenti su entrambi i lati del viale sono state mantenute ed integrate talvolta nelle nuove sedute, opportunamente profilate per accogliere il fusto dell’alberatura.

LUGANO/CAVALIERI DI VITTORIO VENETO E MITIGAZIONE MURI Le aree oggetto di intervento riguardano la Via Lugano nel tratto compreso tra il cavalcaferrovia di Via Cavalieri di Vittorio Veneto e Via Ankara dove verrà scarificata l’intera sede stradale per un profondità di cm. 11 e successivamente verrà rifatto il manto stradale. L’opera verrà completata con la messa in quota di caditoie/chiusini e con la nuova posa della segnaletica orizzontale/verticale.

Sempre in corrispondenza del cavalcaferrovia verrà demolita l’attuale scala che sarà sostituita da un nuova rampa a norma per diversamente abili. Attraverso l’applicazione di vernici che utilizzano un insieme di tecnologie brevettate per ridurre gli inquinanti dell’aria, sarà infine mitigato l’impatto visivo dei muri presenti in corrispondenza di viadotti e sottopassi.