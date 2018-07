In cinque salgono sul treno senza biglietto e lo bloccano per un'ora

31/luglio/2018 - h. 19.58

RAVENNA - In cinque sono saliti senza biglietto e, quando il controllore ha chiesto loro di scendere dal treno o i documenti per verbalizzare la multa, si sono sparsi per le carozze rendendo necessario l'intervento della polizia. Questo è quanto accaduto in stazione a Cervia, sul treno diretto nelle Marche. Protagonisti cinque giovanissimi africani, uno dei quali trovato poi in possesso di un Iphone ritenuto rubato. Si tratta di giovani tra i 18 e i 22 anni. Le operazioni della polizia, che ha dovuto rintracciare i cinque, farli scendere ed identificarli, ha portato ad un ritardo del treno di circa un'ora.