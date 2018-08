Ha sgominato la banda del cavalcavia, ora è il nuovo comandante della Polstrada di Riccione

15/agosto/2018 - h. 12.49

RICCIONE - Avvicendamento alla guida della Polstrada di Riccione. L’ispettore Superiore della Polizia di Stato Donato Montanarella, proveniente da Alessandria, è il nuovo comandate della Sottosezione Polizia Stradale locale, in sostituzione di Mario Berselli che, dopo due anni di comando del Reparto, è stato promosso a Funzionario addetto alla Sezione Polizia Stradale di Rimini. L’Ispettore Superiore Donato Montanarella, classe '67, vanta un ottimo curriculum: arruolato nel 1986, ha effettuato i suoi 32 anni di servizio interamente nella Polizia Stradale, Specialità della Polizia di Stato. Sin dal 1994 ha prestato servizio presso la Sottosezione Autostradale Polizia Stradale di Alessandria Ovest dove fino al 2009 è stato responsabile della Squadra di Polizia Giudiziaria con importanti operazioni di Polizia che hanno portato all’arresto della “banda dei sassi della Cavallosa”, all’arresto di componenti di una banda proveniente dalla Puglia denominata “Bitontini” dedita ai furti su autoarticolati in sosta in aree di servizio, all’arresto di gruppi criminali composti da cittadini dell’Est Europa dediti alla clonazione di carte di credito. Dal 2009 al 2018 è stato al comando della Sottosezione Autostradale Polizia Stradale di Alessandria Ovest fino al mese di luglio 2018 quando è stato assegnato al Comando del Reparto di Riccione dove si è trasferito unitamente alla propria famiglia.