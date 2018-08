Ciclista in un dirupo: portato in gravi condizioni all'ospedale

16/agosto/2018 - h. 10.32

Un ciclista sammarinaese di 19 anni, Michael Antonelli, è rimasto gravemente ferito durante una gara in Toscana. E' il più grave tra i quattro coinvolti in un incidente avvenuta sulla Firenze-Viareggio, la classica di Ferragosto per dilettanti (categoria Elite Under 23). I cislisti sono volati in una scarpata mentre percorrevano la statale a San Marcello (Pistoia). Il giovane ha riportato un trauma facciale ed è stato accompagnato con l'elisoccorso Pegaso a Careggi (Firenze) in codice rosso. Per gli altri tre sono state sufficienti le cure al pronto soccorso di San Marcello.