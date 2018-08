Serie D, ecco i gironi: Cesena e Forlì in trasferta fino a Campobasso

30/agosto/2018 - h. 17.31

ROMAGNA - Classe e San Marino nel girone D, che dalla Romagna arriva fino alla bassa Lombardia e al Veneto, comprendendo molte squadre dell'Emilia-Romagna, compresa una nobile decaduta come il Modena. Ma, soprattutto, Forlì e Cesena che finiscono nel girone F e dovranno giocare molte partite al sud: il girone in questione oltre a molte squadre delle Marche si spinge fino in Molise, con le trasferte di Isernie e Campobasso. Sono stati composti oggi, 31 agosto, i gironi della serie D che vede quest'anno il Romagna Centro Cesena ripartire dai dilettanti dopo il fallimento e la fine dell'era Lugaresi.

Ecco, quindi, i due gironi. Il girone D ha 18 squadre, il F ne ha 20. In neretto, le romagnole.

GIRONE F

Avezzano

Castelfidardo

Città di Campobasso

Forlì

Francavilla

Isernia

Jesina

Matelica

Montegiorgio

Olympia Agnonese

Pineto

Romagna Centro Cesena

Real Giulianova

Recanatese

Sammaurese

San Nicolò Notaresco

Sangiustese

Santarcangelo

Savignanese

Vastese

GIRONE D

Adrense

Axys Zola

Calvina

Ciliverghe

Classe

Crema

Fanfulla

Fiorenzuola

Lentigione

Mezzolara

Modena

Oltrepovoghera

Pavia

Pergolettese

Reggio Audace

San Marino

Sasso Marconi

Vigor Carpaneto