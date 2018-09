Scontro auto - camion, muore un medico di 44 anni

13/settembre/2018 - h. 16.41

FAENZA - Terza vittima della strada in due giorni. Dopo l'incidente di mercoledì 12 settembre a Faenza, in cui è morto un 36enne, e quello del pomeriggio a Bagnacavallo costato la vita ad un camionista, giovedì 13 poco prima delle 15 è morto un 44enne. Si chiamava Michele Pavoni ed era un medico, lavorava in ospedale a Ravenna nel reparto di malattie infettive ed era originario delle Marche.

L'incidente è avvenuto in via Cabrona, all'incrocio con via Granarolo: secondo le prime informazioni, si sono scontrati un'automobile ed un camion. Sul posto il 118 e la polizia municipale per i rilievi, che ha operato insieme ai vigili del fuoco. Non ci sono altri feriti. L'uomo, un medico ravennate, era a bordo di una Nissan, lo scontro è stato frontale e ha distrutto l'automobile.