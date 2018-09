Incidente a San Martino dei Mulini, muore una persona

14/settembre/2018 - h. 19.23

SANTARCANGELO - Una persona è morta in un incidente stradale avvenuto attorno alle 18.15 in via Marecchiese, all'altezza con via della Scienza, a San Martino dei Mulini. La vittima era in sella ad uno scooter che si è scontata con un'automobile. L'anagrafica della vittima non è al momento disponibile: le forze dell'ordine stanno ancora facendo i rilievi dell'incidente. Pare che lo scooter si sia scontrato contro il veicolo che lo precedeva, in fase di svolta. Il 118 si è recato sul posto con ambulanza ed auto medicalizzata ma i soccosi non sono serviti.