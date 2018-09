Si avventa contro i carabinieri durante un controllo: fermato

25/settembre/2018 - h. 17.36

FORLì - Proseguono senza sosta i servizi articolati e mirati al controllo del territorio dei carabinieri della compagnia dei carabinieri di Forlì, diretti, coordinati e seguiti personalmente dal Maggior Raffaele Conforti; attuando il piano di sicurezza dei servizi preventivi con fitti controlli organizzati nell’ambito del dispositivo "Periferie Sicure", per il contrasto, l’individuazione e la repressione di tutti i reati predatori contro il patrimonio, reati contro la persona, nonché tutti i reati riguardanti la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti, allo scopo di assicurare la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, preservando l’incolumità pubblica e sorvegliando la proprietà privata imponendo “Tolleranza Zero”.

Un nigeriano di 19 anni è stato arrestato per resistenza. Durante un controllo del parco urbano "Franco Agosto" di Forlì, quando i militari, notavano un ragazzo con un atteggiamento sospetto che alla vista dei carabinieri tentava di guadagnare la fuga a piedi all’interno del parco. I militari supportati da una squadra della compagnia Carabinieri di Intervento Operativo del Reggimento Lombardia, sono riusciti a bloccare il ragazzo poco prima di “svanire” all’interno del parco pubblico, scarsamente illuminato. Durante il controllo identificativo, il nigeriano, improvvisamente si è scagliato contro tre carabinieri, con calci e pugni, cagionando a uno di loro un trauma al gomito e polso sinistro con 5 giorni di prognosi, come da referto ospedaliero.

Pertanto, il fermato è stato bloccato e tratto in arresto e condotto negli uffici della caserma della Compagnia di Forlì per gli ulteriori adempimenti amministrativi riguardanti anche il fotosegnalamento ed i rilievi dattiloscopici. Alle ore 13.00 di oggi, nel corso dell’udienza in tribunale di Forlì, è stato convalidato l’arresto e disposto il trasferimento del nigeriano presso nel psichiatria dell’Ospedale Morgagni di Forlì, in regime di arresti domiciliari. Nell'ambito dell'operazione nei parchi è stata segnalata anche una studentessa di 21 anni anni perché trovata in possesso di un grammo di marijuana.