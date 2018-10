Riminese di 67 anni muore durante un'escursione sui monti

01/ottobre/2018 - h. 18.35

Un riminese di 67 anni è morto in un incidente in montagna avvenuto a Biella, in Piemonte. L'uomo, Ernesto Mantovani, era scompardo domenica pomeriggio: la moglie non lo aveva visto tornare a casa e ha lanciato l'allarme. L'uomo, che era in vacanza a Graglia, è stato ritrovato lunedì mattina alle pendici del monte Pennone dai soccorritori. Si sono mobilitati vigili del fuoco, protezione civile, soccorso alpino e carabinieri.