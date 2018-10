Donna di 44 anni muore in un incidente stradale in bici

13/ottobre/2018 - h. 18.48

FORLì - Una donna di 44 anni è morta in un incidente stradale accaduto attorno alle 13 a Ronco. Era in sella alla sua bicicletta nei pressi di una rotonda che collega Viale Roma con la nuova tangenziale est della città: per cause in corso di accertamento è stata travolta da una Volkswagen Golf che intendeva immettersi in tangenziale. La vittima si chiamava Cristina Malandri. Lavorava in un'oreficeria del centro storico e al momento dell'incidente stava tornando da un'escursione a Bertinoro. Era insieme ad alcuni campagni del suo team ciclistico: la 44enne, dopo una carriera sportiva nel mondo della pallavolo, si era infatti dedicata alla passione delle due ruote.

La donna è stata sbalzata ad alcuni metri di distanza, riportando gravi lesioni e traumi. Vano l'intervento del personale sanitario del 118, subito accorso. Nonostante i tentativi di rianimazione per la donna non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche gli agenti della Polizia municipale, per chiarire dinamica e responsabilità. La donna aveva un figlio.