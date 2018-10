Ambiente e occupazione, Fielmann investe su Ravenna e guarda alla sostenibilità

17/ottobre/2018 - h. 12.09

RAVENNA - Fielmann, azienda tedesca specializzata nel settore ottico e nella vendita di occhiali al dettaglio, inaugura la sua seconda filiale in Emilia Romagna a Ravenna nel cuore pulsante della città, in via Cavour, 83. La nuova apertura, prevista per il 19 ottobre, vedrà nascere un negozio di 146mq, con oltre 2.500 montature di design e grandi marchi internazionali. Dopo le prime aperture in Alto Adige, a partire da luglio 2015, Fielmann è sbarcata anche in Veneto, Trentino, Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte, vendendo in meno di tre anni, solo in Italia, più di 100 mila paia di occhiali. Con Ravenna, il numero di filiali sale a 15. La strategia di espansione in Italia punta a rafforzare la presenza sul territorio, raggiungendo una quota di 40 negozi nel medio periodo, con un obiettivo di vendita di 500.000 paia di occhiali per un fatturato di 80 milioni di euro. Con oltre 24 milioni di clienti in Europa, Fielmann ha democratizzato il settore ottico, offrendo i grandi marchi al miglior prezzo garantito e occhiali di design a 25 euro con lenti graduate di alta qualità incluse. L’esame della vista è solo uno dei numerosi servizi gratuiti presenti nelle filiali. "Fielmann è designer, produttore, distributore e ottico. Copriamo ogni fase della catena del valore. Eliminando gli intermediari garantiamo il miglior prezzo ai nostri clienti. Questo perché ci riconosciamo in loro. Li assistiamo come noi vorremmo essere assistiti" - afferma Ivo Andreatta, Country Manager Fielmann Italia. Con l’apertura della filiale di Ravenna, l’azienda tedesca rafforza la sua presenza nel Nord Italia aumentando il numero di collaboratori assunti. Nello specifico, la filiale impiegherà ravennate impiegherà 7 collaboratori, tutti ottici specializzati. "Fielmann sostiene che gli investimenti nella comunità siano investimenti nel futuro - prosegue Andreatta - il nostro scopo è produrre valore per la comunità locale, l’azienda stessa e i suoi dipendenti, nel 2017 l’azienda ha sostenuto oltre 50 organizzazioni e progetti culturali locali, ora il nostro impegno si allargherà anche a Ravenna". L'azienda tedesca è attenta anche all'ambiente dato che pianta un albero per ogni nuovo collaboratore e finora sono oltre un milione le piantumazioni eseguite.