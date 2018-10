Caos Con.Ami: ancora fumata nera. L'accusa di quattro sindaci: "Imola vuole decidere da sola"

19/ottobre/2018 - h. 21.54

IMOLA - Ancora un nulla di fatto all'assemblea del Con.Ami. Infuriati i sindaci di Castel del Rio, Dozza, Bagnara di Romagna e Sant'Agata sul Santerno. I quattro, tutti eletti con liste civiche, criticano duramente il Comune di Imola. "Siamo sconcertati", scrivono Luca Albertazzi, Alberto Baldazzi, Riccardo Francone ed Enea Emiliani. Secondo quanto si legge nella notta il Comune di Imola, con l'assessore Ezio Roi che presiedeva l'assemblea, "ha contraddetto a più riprese tutte le posizioni espresse nelle settimane scorse dalla Sindaca Sangiorgi. Questo aspetto denota uno scarso rispetto delle istituzioni, dei colleghi e dei cittadini".

I primi cittadini parlano di "uno squallido teatrino che si ripropone ormai da un paio di mesi". L’amministrazione Comunale di Imola - continuano - "ha messo in discussione le posizioni assunte precedentemente e l’unica cosa che abbiamo potuto appurare, a questo punto con certezza, è che prevale l’interesse alla lottizzazione di un organo che deve essere tecnico, non politico". Si parla poi di "due mesi di riunioni e di inutli perdite di tempo" che starebbe vanificando "la buona pratica del bando di selezione pubblica". Il tema è infatti quello del nuovo presidente del Consorzio, necessario per rendere pienamente operativo il Con.Ami. Secondo i sindaci Imola vorrebbe scegliere "in maniera unilaterale" il presidente.

"Non sarebbe più opportuno - si chiedono i quattro cittadini - ed innovativo provvedere ad una analisi trasparente, alla luce del sole, dei profili dei candidati (cosa tra l’altro sostenuta, inizialmente, dalla stessa Sangiorgi?). A noi sarebbe piaciuto parlare di merito, delle cose da fare, del confronto tra le competenze più opportune. Invece stiamo assistendo ad uno sterile e imbarazzante scontro ideologico che sa tanto di vecchio. Sembra essere passata in secondo piano anche la proposta, inizialmente sostenuta all’unanimità, di dare rappresentanza, nel CdA, ai piccoli comuni. Insomma, anziché parlare di rappresentanze territoriali, competenze specifiche e strategie industriali, si sta alimentando un dibattito che sembra mirato esclusivamente alla spartizione delle poltrone. E’ irresponsabile e pericoloso che tutto questo avvenga alle spalle dei cittadini, perlopiù ignari. Le ripercussioni di queste perdite di tempo rischiano di riverberarsi su di loro".

Quella dei quattro sindaci "civici" è la prima presa di posizione dura nei confronti di Imola. Finora, infatti, i quattro avevanot enuto una linea più morbida rispetto ai primi cittadini del centrosinistra. Anche loro in una nota parlano di una retromarcia del Comune imolese: "La proposta condivisa da tutti i 23 sindaci al 13/9 e ribadita all'unanimità il 12/10 prevedeva che due candidati al CdA fossero scelti da tutti i 23 comuni tra quelli partecipanti al bando per rappresentare anche i numerosi piccoli comuni, oltre ai tre candidati indicati da Imola, Romagna Faentina-Toscana e Circondario Imolese-Bassa Romagna. La proposta condivisa prevedeva anche che il Comune di Imola esprimesse la presidenza del Cda". Secondo i 15 primi cittadini Sangiorgi sembra essere "commissariata" dalla sua stessa maggioranza. "Le ragioni addotte dall'assessore Roi sono un tentativo del Comune di Imola di impossessarsi del CdA del Con.Ami, così come da verbalizzazione pedissequa notarile, sono imbarazzanti ed impresentabili a livello istituzionale in quanto pretende di esprimere maggioranze politiche 'del Movimento 5 Stelle' in un organo gestionale di un ente pubblico economico appartenente a 23 istituzioni non a partiti politici. L'amministrazione di Imola vuole così imporre una lottizzazione politica di vecchio stile di un ente, il Con.AmI, appartenente ad oltre 250mila cittadini”.