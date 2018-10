Montecopiolo e Sassofeltrio in Romagna, via alla discussione alla Camera

24/ottobre/2018 - h. 21.17

RIMINI - Altri due comuni vogliono passare dalle Marche alla Romagna, finendo sotto la provincia di Rimini. Sono i municipi di Montecopiolo e Sassofeltrio, in tutto circa 2.500 abitanti. La richiesta di passare sotto la Romagna era stata sancita dalla popolazione nel 2007. L'Iter è però in attesa di completamento da allora.

"Soddisfazione” è stata espressa dagli onorevoli Jacopo Morrone (Lega) e Giulia Sarti (M5s) per l’avvio della discussione, domani alle 13 in commissione Affari costituzionali della Camera, della proposta di legge che riguarda il ‘Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell’ambito della provincia di Rimini’.

“Sono motivi storici e geografici, ma anche le relazioni quotidiane di lavoro delle varie attività, oltre ad altri rapporti nel settore sanitario, amministrativo e dell’istruzione, che hanno condotto gli abitanti di Montecopiolo e Sassofeltrio a chiedere il distacco dei due comuni dalle Marche, come già avevano richiesto e ottenuto altri comuni del Montefeltro. Questa proposta di legge non fa altro che dare voce alle esigenze di quel territorio e dare ragione alle richieste pressanti della popolazioni. I cittadini meritano rispetto e noi seguiremo l’andamento dei lavori per assicurare che non ci siano più intoppi”.