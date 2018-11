Forte scossa di terremoto con epicentro a 4 km da Santarcangelo: controlli nelle scuole

AGGIORNAMENTO (Ore 17.30) Sono state attivate dal Comune di Rimini le squadre dei tecnici che stanno eseguendo i sopralluoghi di verifica su tutte le strutture scolastiche, 54 in tutto. Si tratta - fa sapere l'amministrazione di "una procedura prevista in occasione di eventi come quello accaduto che vedrà all’opera una quindicina di tecnici suddivisi in più squadre. Al momento non si segnalano evidenze o problemi. Le squadre opereranno fino alla completa verifica e controllo su tutti i 54 edifici scolastici di competenza comunale". Controlli anche su tutti gli edifici pubblici di Santarcangelo, città più vicina all'epicentro ) Sono state attivate dal Comune di Rimini le squadre dei tecnici che stanno eseguendo i sopralluoghi di verifica su. Si tratta - fa sapere l'amministrazione di "una procedura prevista in occasione di eventi come quello accaduto che vedrà all’opera una quindicina di tecnici suddivisi in più squadre. Al momento non si segnalano evidenze o problemi. Le squadre opereranno fino alla completa verifica e controllo su tutti i 54 edifici scolastici di competenza comunale". Controlli anchecittà più vicina all'epicentro Secondo quanto scrive la prefettura, dalle verifiche effettuate, l’evento – con epicentro individuato tra i comuni di Santarcangelo di Romagna, Rimini, San Mauro Pascoli – è risultato avvertito dalla popolazione e al momento non risultano danni a cose o persone.

Sono in corso le ricognizioni anche nel territorio di Santarcangelo per verificare eventuali danni. "L’evento - scrive l'Ingv - è stato risentito in un’ampia zona, soprattutto nelle province di Rimini, Forlì Cesena e in tutte le province della Romagna; il terremoto è stato avvertito anche nelle vicine Marche". La mappa preliminare (che pubblichiamo in questo articolo, aggiornata alle 15.30 circa) dei risentimenti del terremoto elaborata dai circa 1400 questionari inviati al sito è già disponibile sull' apposito sito