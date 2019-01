Beccati mentre contrattano prestazioni sessuali: tre uomini multati e denunciati

20/gennaio/2019 - h. 10.47

RIMINI - Multati e denunciati dalla polizia municipale tre clienti di prostitute. Si tratta di italiani tra i 50 e i 60 anni sorpresi mentre contrattavano una prestazione in zona Bellariva. Sono stati così multati perché hanno infranto l’ordinanza sindacale in vigore dal 22 dicembre che fa divieto a chiunque di porre in essere comportamenti diretti in modo non equivoco a chiedere o accettare prestazioni sessuali a pagamento. Sono poi stati denunciati alla procura. Il codice penale prevede l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a 206 euro.

Il divieto sarà vigente sino al 30 aprile ed è valido zone del territorio comunale dove il fenomeno si manifesta con una maggiore recrudescenza che l’ordinanza individua specificatamente in Viale Regina Elena, Viale Regina Margherita, Viale Principe di Piemonte, Via Cavalieri di Vittorio Veneto, Via Losanna, Via Guglielmo Marconi, Via Novara, Via Macanno, Via Casalecchio, Via Fantoni, Via Emilia Vecchia, Via XIII settembre, Viale Matteotti, Via dei Mille, Via Tolemaide; su tutta la Strada Statale ”S.S. 16”- compresa tra il confine con il Comune di Bellaria-Igea Marina e il Comune di Riccione; in Piazzale Cesare Battisti, Via Savonarola, Via Mameli, Via Ravegnani, Via Graziani, Via Dardanelli, Piazzale Carso, Via Principe Amedeo; Via Varisco, in Viale Eritrea; nelle aree adiacenti alle suddette strade; in prossimità delle aree di intersezione con le vie intersecantesi con le strade sopra elencate.