Chiusura E45, "ora servono ammortizzatori sociali per le imprese"

23/gennaio/2019 - h. 17.59

CESENA - Il presidente dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio, Paolo Lucchi, e il vice presidente, Marco Baccini, hanno scritto una lettea al governo per chiedere ammortizzatori sociali a favore delle imprese danneggiate dalla chiusura dell'E45. Secondo gli enti locali infatti, gli interventi infrastrutturali sono fondamentali, ma non bastano: occorre anche pensare alle ripercussioni economiche negative provocate dal blocco della superstrada. Per questo, dopo l’incontro con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli, che si è impegnato a intervenire sulla viabilità alternativa per garantire la ripresa dei collegamenti locali, i sindaci del Cesenate ora chiedono un incontro anche al Ministro dello Sviluppo Economico, Lavoro e Politiche Sociali Luigi Di Maio con l’obiettivo di attivare misure economiche urgenti per aiutare le famiglie e le imprese colpite dalle conseguenze della chiusura della E45. La richiesta è stata formalizzata con una lettera inviata questa mattina al Vicepresidente del Consiglio. Ne sono stati informati anche i deputati locali Marco Di Maio, Jacopo Morrone, Simona Vietina e Galeazzo Bignami, con l’auspicio un di un loro diretto interessamento perché l’incontro con il Ministro Di Maio possa avvenire al più presto.

Si chiede pertanto "anche a nome del sistema delle imprese e dei sindacati, un incontro urgente, al fine di valutare la messa in campo di interventi urgenti, necessari e idonei a dare immediata risposta alle gravissime conseguenze che tale situazione sta causando al sistema socio-economico del nostro territorio. Parliamo infatti, limitandoci ai dati dell’area cesenate, di 10,3 milioni di transiti di autoveicoli rilevati nel periodo dicembre 2017-novembre 2018 (28.641 transiti medi giornalieri), di 14.000 imprese e unità locali coinvolte, di 229.697 presenze turistiche nei Comuni di Bagno di Romagna e Verghereto e 340.204 presenze nella Riviera provenienti da Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana e Umbria (periodo gennaio-ottobre 2018)".

Dunque "è evidente come, a partire dal turismo (disdette delle prenotazioni alberghiere), al sistema delle imprese (in primis autogrill e aree di servizio che sono sostanzialmente deserte, e dunque costrette a lasciare a casa i loro dipendenti, imprese impossibilitate ad adempiere alle commesse, riduzione della produzione), dall’autotrasporto (aumenti di percorrenza, di tempi e di costi) al problema della frequenza scolastica degli studenti (con anche in questo caso aumento di costi per le famiglie), ai lavoratori pendolari (costi per vitti e alloggi fuori sede, aumenti di costi e tempi di spostamento) le ricadute sul sistema imprenditoriale e sociale sono drammatiche".