Sentenza su "tempesta emotiva", si muove la Corte di Cassazione

16/marzo/2019 - h. 10.00

BOLOGNA - Il Ministero e la Corte di Cassazione si sono mossi per acquisire la sentenza che ha portato al dimezzamento della condanna per Michele Castaldo, omicidio reo confesso di Olga Matei, strangolata a Riccione il 5 ottobre del 2016. Secondo quanto scrive il Corriere di Bologna la sentenza in cui viene citata l’ormai nota “tempesta emotiva” finirà sotto la lente di ingrandimento del procuratore generale della Cassazione insieme ad altri due casi piuttosto discussi: quelle di Geova e Ancona. Nella prima le attuenanti generiche sono state concesse ad un ecuadoregno che ha ucciso sua moglie n preda ad una “profonda delusione”. La seconda riguarda un caso nelle Marche: la Cassazione ha annullato una sentenza della corte d’Appello per stupro perché la vittima era troppo mascolina. Il Pg, cui compete l’azione disciplinare sulle toghe, analizzerà i casi.