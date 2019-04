Furto in un negozio di ottica: rubati paia di occhiali del valore di circa 10mila euro

05/aprile/2019 - h. 12.56

RAVENNA - Ladri in azione all'ottica Bovesi di viale Berlinguer. Intorno alle 22.30 di ieri sera, giovedì 4 aprile, un passante che si trovava nei paraggi, dopo aver avvertito un forte rumore, ha notato all'interno del negozio due uomini col volto travisato. Così è partita subito la segnalazione alle forze dell'ordine.

I due ladri sono entrati dalla porta sul retro, che hanno mandato in pezzi servendosi di un fittone di cemento, trovato sul posto. Una volta all'interno, hanno fatto razzia degli occhiali esposti sulle rastrelliere, puntando soprattutto alle marche più note come Ray-ban e Gucci. Rubati in tutto circa 120 paia di occhiali, per un valore commerciale che si aggirerebbe intorno ai 10 mila euro. La cassa invece non è stata toccata, probabilmente per mancanza di tempo, visto che al momento dell'intrusione è scattato subito il sistema d'allarme presente nel locale. I malviventi si sono rapidamente allontanati, facendo perdere le loro tracce.

I danni al negozio sono stati ingenti; si parla di svariate migliaia di euro. Sul posto è intervenuta anche la scientifica della polizia di Stato, che si sta occupando delle indagini.