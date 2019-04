Il network romagnolo IT Auction stringe importante partnership con illimity Bank

05/aprile/2019 - h. 17.44

Attraverso il suo network di piattaforme online e la rete capillare di professionisti, il network IT Auction gestirà la vendita dei beni immobili e strumentali a garanzia dei crediti NPL acquistati dalla Banca. Grazie al suo track record, IT Auction supporterà illimity anche durante la fase di acquisto dei crediti NPL. Nata nel 2011, IT Auction è un operatore di eccellenza specializzato nella gestione e commercializzazione di beni immobili e strumentali attraverso il proprio network di piattaforme on-line e una rete di professionisti dislocati su tutto il territorio italiano. Partita gestendo i beni derivanti da procedure concorsuali, l’azienda si è poi focalizzata anche sulla gestione degli NPL. L’azienda romagnola si pone come partner in grado di restituire il valore reale di mercato di un determinato bene grazie al meccanismo trasparente delle aste competitive on-line, capaci di assicurare la migliore visibilità al bene in vendite e di raggiungere così migliaia di persone.

L’azienda ha sede a Faenza (Ravenna), collabora oggi stabilmente con oltre 110 Tribunali italiani, più di 1.500 professionisti, enti pubblici, fondi previdenziali e le più grandi società di leasing. Nel 2018 ha registrato, attraverso i portali multilingua del network (Industrial Discount, Real Estate Discount, Aste24, Aste Auto, Annunci Industriali, Vendite Giudiziarie e Fallimenti.it) oltre 16.000.000 di visite ed ha gestito circa 48.000 aste, tra immobiliari e strumentali, per un controvalore complessivo dei beni ceduti di oltre 200 milioni di Euro. A pochi anni dalla sua nascita, la società ha venduto circa 25.000 lotti ricevendo oltre 150.000 offerte. IT Auction oggi gestisce un valore complessivo di beni superiore a 1,25 miliardi di Euro ed è il punto di riferimento di oltre 500.000 compratori in Italia e all’estero. Conta su di un team altamente professionale e specializzato composto da oltre 100 risorse, inclusa una rete commerciale di 35 collaboratori presenti su tutto il territorio nazionale.

Renato Ciccarelli, CEO del network IT Auction ha presentato così la partnership stretta con illimity: “L’esperienza acquisita in questi anni all’interno di un settore, quello della compravendita online di beni mobili ed immobili – ha affermato – ci ha consentito di strutturarci tecnologicamente con soluzioni all’avanguardia e di portare innovazione in un contesto, quello delle procedure concorsuali e, più in generale, della liquidazione mediante asta, che sino a pochi anni fa era piuttosto chiuso. Ora, la grande sfida è trasferire anche al settore NPL queste competenze, per il nostro network è tempo di un nuovo importante passo avanti che si traduce in questa fondamentale partnership con un operatore finanziario di assoluto valore come illimity Bank".

FAENZA -fa un altro importante passo nel mondo deglisiglando unacommerciale con, la start-up bancaria guidata da. illimity è attualmente attiva sul mercato NPL, sia nell’acquisto di portafogli e single name che nell’erogazione di finanziamenti a terzi investitori NPL. La Banca ha inoltre siglato un contratto di compravendita, soggetto alla prevista autorizzazione da parte delle Autorità di Vigilanza, relativo a, società destinata a diventare la piattaforma per le attività di servicing di illimity, sia sui crediti NPL acquistati direttamente dalla Banca sia per conto di terze parti. IT Auction completa questa catena di valore portando la sua esperienza.