Chi è Valentina Vignali, la riminese che potebbe entrare al Grande Fratello

07/aprile/2019 - h. 20.50

Valentina Vignali potrebbe essere una concorrente del Grande Fratello Nip, il reality show in onda su Canale Cinque e condotto da Barbara D’Urso. La bella cestista ed influencer riminese, 28enne, ha cominciato la sua carriera di giocatrice nell’Happy Basket Rimini. La sua bellezza però l’ha portata ad essere notata e ad entrare nel mondo dello spettacolo e nella moda, arrivando anche ad avere una piccola parte in un film di Carlo Vanzina “Sotto il vestito niente”. Nel 2013 ha posato senza veli per PlayBoy e recentemente ha raccontato di essersi dovuta operare ad un tumore alla tiroide. Nonostante la giovane età, insomma, Vignali ha già molte esperienze.

Della sua partecipazione al Grande Fratello si è parlato perché nei giorni scorsi sul suo seguitissimo profilo Instagram è comparsa una “storia” in cui si annunciava che in questi giorni il social network sarebbe stato seguito dallo staff di Valentina. In molti quindi pensano che la giocatrice e modella non sia più in possesso del telefono, come accade ai concorrenti del GF.