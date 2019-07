Salvini a Cervia il 3 agosto per la festa della Lega Romagna

29/luglio/2019 - h. 17.00

CERVIA - Matteo Salvini torna a Cervia dove lo scorso anno fece il tutto esaurito. L'occasione è la festa della Lega Romagna che inizia venerdì e si conclude martedì 6 agosto. Il tema: «L'Italia in testa, la Romagna nel cuore». Salvini è atteso per sabato 3 agosto.

A dibattere sui temi della politica nazionale, oltre a Salvini, saliranno sul palco della Lega Romagna, tra gli altri, Lorenzo Fontana, ministro per gli Affari europei; il presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga; il ministro degli Affari regionali e Autonomie, Erika Stefani; i ministri per la Famiglia e la Disabilità, Alessandra Locatelli e e dell'Istruzione, Università e Ricerca, Marco Bussetti. L'area della Festa, dove sarà in funzione uno stand gastronomico romagnolo, sarà aperta al pubblico dalle 18.30 di ognuna delle cinque giornate.