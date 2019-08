Terremoto vicino a Premilcuore: le scosse sentite in Appennino

17/agosto/2019 - h. 20.06

FORLì - Torna a tremare la terra in Romagna. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata alle 18.52 nella provincia di Forlì-Cesena, con epicentro a 7 chilometri da Premilcuore e a 9 da Santa Sofia. Il terremoto è stato localizzato dalla sala sismica dell'Ingv a una profondità di 6 chilometri. Due minuti dopo è stata rilevata un'altra scossa, di magnitudo 2.9. Molte persone hanno segnalato sui social di aver avvertito le scosse, soprattutto in Appennino, ma anche in Toscana.