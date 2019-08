Fenicotteri in spiaggia, i volontari ai turisti: "Non disturbateli"

22/agosto/2019 - h. 18.00

RIMINI - Uno spettacolo non certo usuale sulle spiagge riminesi: in questi giorni infatti tra la riviera romagnola e le Marche sono state fatte diverse segnalazioni di fenicotteri in sosta sulla spiaggia. Alcuni turisti hanno chiamato preoccupati, altri si sono avvicinati entusiasti. Il centro recupero animali selvatici Anpana fa chiarezza con un messaggio su Facebook: " Tra ieri e stamattina ci sono state fatte diverse segnalazioni di fenicotteri sulla spiaggia; Sono esemplari giovani probabilmente solo stanchi che hanno perso momentaneamente il gruppo. Se non ci sono chiari segni di difficoltà non disturbateli, state lontani in silenzio e lasciateli riposare". L'invito, insomma, è quello di "non essere fonte di stress" per i fenicotteri.