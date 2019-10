Incidente in viale Dante, coinvolta una volante della polizia

25/ottobre/2019 - h. 19.55

Scontro frontale tra una volante della polizia a Lugo, in viale Dante, e una Dacia Daster. L'incidente è avvenuto attorno alle 13 di venerdì 25 ottobre: la macchina di servizio aveva a bordo due agenti e una terza persona che la polizia stava portando in commissariato per accertamenti. L'incidente è avvenuto in via Toscana: la Dacia - guidata da una signora - è uscita da un passo carrrabile e si è scontrata con l'auto di servizio. Tutte e quattro le persone coinvolte sono rimaste ferite, nessuna in gravi condizioni, e sono stati soccorsi dal 118. Per i rilievi sono intervenuti i vigili della Bassa Romagna.