E' morto dj Gianni Maselli, ha suonato in tutta la Romagna

26/novembre/2019 - h. 19.35

Era uno dei dj più conosciuti del mondo della notte ravennate romagnolo: è morto nella mattinata di oggi, 26 novembre, dj Gianni Maselli. Aveva cominciato a suonare nel 1978, all'Eva 2000 di Lido Adriano ha suonato in moltissime discoteche tra cui il Cocoriclò, il Baccara, al Cap Creus di Imola. All’inizio degli anni Duemila si è legato in particolare al Kojak di Porto Fuori, di cui è stato resident fino al 2004. Aveva attraversato le varie epochemusicali ma continuava ad essere un punto di riferimento per la movida romagnola.