Fridays for future: il ritorno della protesta contro i cambiamenti climatici

06/giugno/2020 - h. 15.31

FORLì - In un soleggiato venerdì 5 giugno, centinaia di scarpe in piazza hanno rappresentato le persone che in tempi normali avrebbero manifestato insieme ai ragazzi e ragazze di Fridays For Future, il movimento internazionale per la lotta al cambiamento climatico attivo anche a Forlì. Di certo oggi non si può parlare di tempi normali, ma “la pandemia non ci ha fermato, per questo adesso siamo qui. Numerosi studi dimostrano che l’attuale crisi sanitaria è stata innescata da quella ambientale, per costruire il futuro bisogna superare entrambe” affermano gli attivisti. Dopo mesi di stop imposti dalla pandemia, tornare attivi può riscuotere un certo interesse, e questo è stato confermato dai numerosi passanti fermi ad osservare l’enorme installazione nel cuore cittadino e ad ascoltare le parole del rappresentante forlivese del movimento, Giacomo Zattini: “Questa è solo la prima di numerose crisi che ci attendono, economica, sociale e climatica. Siamo destinati ad un finale tragico o possiamo trovare una via d’uscita? La posta in gioco è troppo alta per tirarci indietro” spiega, parlando al megafono.

I primi tempi di lockdown hanno scosso le fondamenta del giovane movimento, nato dalle proteste di piazza organizzate ogni venerdì dai giovani in tutto il mondo. “Inizialmente è stato un grande shock per tutti, non solo come attivisti perché non potevamo più riunirci per manifestare ma anche come singoli individui” spiega zattini. “Abbiamo capito tutti che la priorità era diventata un’altra, ma non ci potevamo fermare: le due catastrofi, una più visibile perché più immediata, l’altra più lenta e quindi meno evidente, sono tra loro collegate”. Il giovane si riferisce agli studi che dimostrano come l’eccessiva vicinanza umana agli animali, causata dall’urbanizzazione e dalla coltivazione intensiva, abbiano portato al contatto uomo-pipistrello che probabilmente ha generato la pandemia, ma anche a quelli che correlano le malattie respiratorie causate dall’inquinamento dell’aria all’alta mortalità del virus. “Abbiamo organizzato scioperi digitali collegandoci con gruppi di attivisti anche fuori dall’Italia, ma non hanno avuto lo stesso effetto di agire sul campo” ammette. “Abbiamo avuto però il tempo di riflettere e domandarci: vogliamo davvero tornare alla normalità che esisteva prima?”.

L’atteggiamento propositivo verso il futuro è quello che ha guidato gli attivisti anche nel confronto con la politica locale. I progetti nazionali e regionali riguardo la nuova mobilità sono già stati varati, quindi ora “tocca alle amministrazioni cittadine implementarli nel concreto. Non servono solo adesso, in tempi di Covid, per ridurre il sovraffollamento dei mezzi pubblici, ma soprattutto guardando al lungo periodo: l’Emilia-Romagna è tristemente famosa per i suoi alti livelli di polveri sottili nell’aria, che causano ogni anno centinaia di morti, da ben prima del 2020” spiega Zattini. Se la proposta regionale è quella del “Bike to Work”, un progetto di rimborsi e incentivi per chi si reca al lavoro in bici, i Fridays for Future forlivesi propongono alla giunta comunale di estenderlo anche agli studenti per evitare gli ingorghi paurosi cui eravamo abituati di fronte alle scuole. Ma per fare ciò, bisognerebbe migliorare e aumentare le infrastrutture: “Gli spazi dedicati alle bici non sono né sicuri né sufficienti. È un paradosso, perché se si migliorasse la viabilità a ciclisti e pedoni, automaticamente questo significherebbe meno ingorghi e meno stress per gli automobilisti”. Gli attivisti hanno in programma un incontro con l’assessore forlivese alla mobilità durante la prossima settimana. Vorrebbero arrivare alla creazione di “corsie ciclabili, che consistono in una riga sulla carreggiata che delimiti lo spazio assicurato alle biciclette di fianco alle automobili. Sono meno dispendiose di una pista ciclabile” afferma Zattini. Sono fiduciosi: “Non essendo un’opposizione politica – il gruppo si dichiara apartitico e aconfessionale – il nostro obiettivo è quello di usare lungimiranza e guardare più avanti delle prossime elezioni. Se anche abbiamo avuto momenti di confronto duro con le amministrazioni, il nostro atteggiamento era sempre propositivo” spiega il rappresentate forlivese dei FFF. “Speriamo prendano la giusta direzione anche per quanto riguarda la recente notizia di un nuovo centro commerciale su via Bertini: la nostra preoccupazione riguarda lo sfruttamento del suolo in tutto il territorio cittadino” aggiunge.

Il movimento per l’ambiente Fridays for Future tornerà attivo il prossimo venerdì, con una manifestazione in bici che partirà da piazza Saffi. “Cara Italia – ricorda Giacomo Zattini – non a tutte le generazioni capita l’occasione di cambiare il futuro. Noi ce l’abbiamo, e non possiamo permetterci di guardare al passato, dobbiamo puntare al futuro”.

Silvia Panini