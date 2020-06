Renata Tosi: "Macché guerra dei cieli, lavoriamo per far arrivare più persone possibili"

16/giugno/2020 - h. 20.41

Il sindaco di Riccione Renata Tosi scende dice la sua riguardo alla "guerra dei cieli" che potrebbe tornare ad essere protagonista del dibattito in Romagna. La promozione ad aeroporto nazionale del "Ridolfi" ha scaldato gli animi di molti riminesi ma ora la prima cittadina di Riccione prova a gettare acqua sul fuoco: "Non c'è bisogno di una guerra tra aeroporti, servono invece piani di investimenti omogenei, più collegamenti possibili per persone e merci, perché tutta la costa Romagnola, col suo entroterra, oltre alla Repubblica di San Marino, è una miniera d'oro".

Aggiunge Tosi: "Lo sostengo a proposito dei 200 milioni di euro per 30 anni garantiti da un emendamento alla Finanziaria 2019 allo scalo di Forlì. Dico sì ai 200 milioni per l'aeroporto di Forlì e dico sì a 200 milioni per l'aeroporto di Miramare qualora vi fosse la possibilità. Quindi ripeto, lavoriamo perché i soldi arrivino anche per l'aeroporto a noi più vicino e usciamo dalle vecchie logiche che si impongono troppo spesso portando danno a tutti. Non lavoriamo sempre per una parte a discapito dell'altra perché a quanto pare la partita sugli aeroporti è trasversale, da un punto di vista politico, e deve coinvolgere Governo, Regione e provincia. Insomma da anni sento dire basta con la politica dei campanili, è ora di farlo. I finanziamenti servono a Rimini come a Forlì perché la Romagna deve poter contare su un incoming crescente, mettendo da parte la politica che si litiga l'osso".